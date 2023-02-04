Турсунов — о Бенчич: я не ставлю перед ней задач по результатам

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, оценил старт сезона своей подопечной и заявил, что не имеет каких-либо секретных тренерских методик.
Напомним, на старте 2023 года Бенчич выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде и впервые с 2016 года вышла в четвёртый круг Australian Open.
«Выиграть турнир — это всегда приятно. Глупо говорить, что мы недовольны этим. Я уже довольно давно в теннисе и не акцентирую на этом внимание. Я считаю: если ты улучшаешь свой теннис, то результаты неизбежны. Хорошие или плохие, но они будут. Поэтому я особо не заморачиваюсь по этому поводу. Если я вижу, что мы работаем в верном направлении, результат — это вопрос времени. Я не ставлю задачи по результатам. Надеюсь, Белинда это тоже понимает.
Белинда говорила, что я помогаю сразу добиваться результатов и есть ли в этом какой-то секрет? Если бы у меня был секрет, я бы никому его не рассказал. На самом деле никаких сверхсекретных разработок нет. Кто-то говорит, что я прихожу уже на финишную прямую и добавляю лишь финальные штрихи, другие считают, что я действительно хороший тренер. Думаю, это должны комментировать другие специалисты», — сказал Турсунов в интервью GoTennis.ru.
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