Турсунов: Медведеву нужно быть менее предсказуемым, рационально использовать свой рост

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, предположил, в чём проблемы экс первой ракетки мира Даниила Медведева.

Напомним, в начале этой недели Медведев впервые с 2019 года выпал из первой десятки рейтинга ATP.

«Я не особо слежу за мужской игрой, но предполагаю, что его стиль игры немного защитный. Очень далеко бегает от задней линии, затрачивает много энергии, мог бы рациональнее использовать свой рост, чаще выходить к сетке. Возможно, быть менее предсказуемым.

Нет ли у него психологических проблем? Прошлый год был насыщенным для многих. Не знаю, с чем он сталкивался, много всего произошло. Возвращаться после травмы — так себе занятие. Энди Маррей только сейчас вернулся в топ-100, у него ушло на это несколько лет. Доминик Тим тоже не может вернуться, Александр Зверев столкнулся с этой же проблемой. То, что Даниил вернулся и что-то показывает, это уже плюс. Когда выпадаешь из обоймы, всегда сложно заскочить в уходящий поезд», — сказал Турсунов в интервью GoTennis.ru.