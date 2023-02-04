Роджер Федерер может прокомментировать Уимблдон-2023

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер может прокомментировать матчи одного из мэйджоров — Уимблдона — в этом сезоне. Об этом сообщает The Telegraph.

Теннисист планирует поработать на BBC и осветить матчи Уимблдона. Ранее швейцарец неоднократно заявлял, что готов попробовать себя в роли комментатора. На кортах Лондона Федерер одержал рекордное для себя количество побед на турнирах «Большого шлема» — восемь.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.