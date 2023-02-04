«Слишком хорош». Вавринка поделился ярким фото со Зверевым

Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фотографии с матча с представителем Германии Александром Зверевым на Кубке Дэвиса. Немец оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:1.
«Саша сегодня слишком хорош. Но всё равно – вперёд, команда», — написал Вавринка.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЭНА ВАВРИНКИ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЭНА ВАВРИНКИ
Матчи между Германией и Швейцарией проходят 3 и 4 февраля. В другой встрече Марк-Андреа Хюслер оказался сильнее Оскара Отте, тем самым установив равенство между командами перед вторым игровым днём.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады. В прошлогоднем финале Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и другие уверенно переиграли команду Австралии.
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