«Слишком хорош». Вавринка поделился ярким фото со Зверевым

Чемпион Олимпийских игр швейцарский теннисист Стэн Вавринка опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал фотографии с матча с представителем Германии Александром Зверевым на Кубке Дэвиса. Немец оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:1.

«Саша сегодня слишком хорош. Но всё равно – вперёд, команда», — написал Вавринка.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЭНА ВАВРИНКИ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЭНА ВАВРИНКИ

Матчи между Германией и Швейцарией проходят 3 и 4 февраля. В другой встрече Марк-Андреа Хюслер оказался сильнее Оскара Отте, тем самым установив равенство между командами перед вторым игровым днём.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады. В прошлогоднем финале Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и другие уверенно переиграли команду Австралии.