Ига Свёнтек дала совет своим болельщикам

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своём хобби, призвав болельщиков больше читать.

«В прошлом году я прочитала 20 книг. Могло бы быть и больше, но вы знаете, это всё теннис… Мне нравятся очень толстые книги, такие как «Унесённые ветром», и я стараюсь уделять им время каждый день. Совет: читайте как можно больше, потому что чтение позволяет мне сбалансировать жизнь и работу. Я также хочу поделиться этой страстью с вами и призвать вас читать больше», — сказала Свёнтек в видео, опубликованном в социальных сетях.

Свёнтек покинула Открытый чемпионат Австралии в четвёртом круге, уступив представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. Польской спортсменке ещё ни разу не покорялся Australian Open.