Александр Зверев рассказал, что обрадовался разрыву контракта компании Пике и Кубка Дэвиса

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями о расторжении контракта между компанией испанского футболиста Жерара Пике Kosmos и Кубком Дэвиса.
«Вы видели на протяжении многих лет, что историю нельзя купить за деньги. Спорт живет эмоциями, а Кубок Дэвиса всегда был соревнованием, где вы испытывали самые большие эмоции и получали лучшую атмосферу. Все могли видеть, что новый формат не работает. Я считаю, что на турнире нужны домашние и выездные матчи. Рад, что они разорвали контракт», — цитирует Зверева пресс-служба Кубка Дэвиса.
Kosmos и ITF прекратили сотрудничество из-за финансовых разногласий. По информации источников, компания Пике обязана была оплачивать каждый розыгрыш Кубка Дэвиса, внося денежные средства в размере € 40 млн. Однако во время пандемии условия были пересмотрены.
От Kosmos поступали выплаты в € 10 млн и € 19 млн. В Международной федерации тенниса надеялись, что к 2023 году выплаты вернутся к прежним объёмам, однако этого не произошло. Стороны не пришли к компромиссу и разорвали контракт.
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