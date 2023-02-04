Тренер Оже-Альяссима: Рафа выиграет «Ролан Гаррос», Джокович — US Open, Феликс — Уимблдон

Фредерик Фонтан, тренер канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима, поделился прогнозами на оставшуюся часть сезона.

«Я думаю, что Рафа выиграет Открытый чемпионат Франции, хотя многие говорят, что он может завершить карьеру, ведь он выиграл два турнира «Большого шлема» в прошлом году и закончил сезон вторым номером в мире. На мой взгляд, Надаль остаётся фаворитом на «Ролан Гаррос», несмотря ни на что.

На Открытом чемпионате США выберу Джоковича или Медведева, потому что они могут легко обыграть друг друга, неизвестно, кто победит. Учитывая недавнюю форму обоих, вполне вероятно, что Джокович одолеет Медведева.

На мой взгляд, на Уимблдон гораздо больше претендентов. Феликс уже проходил там в четвертьфинал, у него отличная подача и есть всё необходимое, чтобы добиться успеха. Поэтому мой прогноз — победа Феликса в Лондоне», — цитирует Фонтана Ubitennis.