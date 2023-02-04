Прошла жеребьёвка турнира в Монпелье, где сыграют Карацев, Руне, Синнер

ATP опубликовала результаты жеребьёвки турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция), который состоится с 6 по 12 февраля.

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге сойдётся с представителем Сербии Филипом Краиновичем. В случае победы соперником россиянина по второму раунду станет победитель пары Бенжамен Бонзи — Лоренцо Сонего.

Датчанин Хольгер Руне возглавил посев. Второй номер получил итальянец Янник Синнер. Также в число сеяных вошли испанец Роберто Баутиста-Агут и хорват Борна Чорич. Они начнут борьбу за титул со второго круга.

Действующий чемпион турнира казахстанец Александр Бублик стартует матчем с французом Грегуаром Баррером. Испанец Алехандро Давидович-Фокина сразится с представителем Франции Уго Умбером, а американец Максим Кресси встретится с теннисистом из квалификации.

Полная сетка турнира в Монпелье доступна на «Чемпионате».