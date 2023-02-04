Кирьос поставил трансферную цель для «Лейкерс»

21-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал пост в социальных сетях, в котором посоветовал клубу НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», болельщиком которого он является, приобрести одну из звёзд «Бостон Селтикс».

«Можем мы выменять Гранта Уильямса, пожалуйста?» — написал Кирьос.

Грант Уильямс — 24-летний тяжёлый форвард «Селтикс». В сезоне-2022/2023 он сыграл 52 матча за свой клуб, в которых набирал в среднем за матч 8,7 очка, делал 4,6 подбора, 1,6 передачи и 0,6 перехвата. Контракт Уильямса с «Бостоном» истекает по окончании сезона.

В этом году Кирьос пока что не выступал в туре, пропустив даже Australian Open. Перед стартом турнира стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьосу сделали операцию, сейчас он занимается восстановлением.