Касаткина: хочется поехать на Олимпиаду, но от нас тут ничего не зависит

Восьмая ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина высказалась о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
«Надежда умирает последней, но от нас ничего не зависит. Действительно очень много разговоров и слухов сейчас, разной информации в прессе — сначала одно, потом другое. Остаётся только ждать окончательного решения, которое будет зависеть от многих факторов. Нам остаётся надеяться на лучшее.
Олимпиада — это вершина, как Олимп для спортсмена. Очень хотелось бы выиграть, далеко не у каждого есть такое звание. Но для начала просто хотелось бы туда поехать. А там как судьба сложится», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».
Напомним, на прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- 4 февраля 2023
-
17:45
-
17:39
-
17:12
-
16:32
-
15:24
-
14:01
-
13:09
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
11:39
-
11:29
-
10:13
-
09:37
-
09:22
-
09:10
-
06:10
-
03:42
-
01:00
-
00:46
-
00:31
- 3 февраля 2023
-
23:40
-
20:00
-
18:29
-
18:03
-
16:19
-
16:16
-
13:50
-
13:06
-
12:31
-
11:33
-
11:16
-
10:45
-
10:12
-
09:55