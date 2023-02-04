Касаткина: хочется поехать на Олимпиаду, но от нас тут ничего не зависит

Восьмая ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина высказалась о возможном допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.



«Надежда умирает последней, но от нас ничего не зависит. Действительно очень много разговоров и слухов сейчас, разной информации в прессе — сначала одно, потом другое. Остаётся только ждать окончательного решения, которое будет зависеть от многих факторов. Нам остаётся надеяться на лучшее.

Олимпиада — это вершина, как Олимп для спортсмена. Очень хотелось бы выиграть, далеко не у каждого есть такое звание. Но для начала просто хотелось бы туда поехать. А там как судьба сложится», — приводит слова Касаткиной «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.