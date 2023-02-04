Украинка Леся Цуренко и китаянка Чжу Линь сыграют в финале турнира в Хуахине

Стали известны имена финалистов хардового турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд). Ими стали украинская теннисистка Леся Цуренко и представительница Китая Чжу Линь.

Цуренко в своём полуфинале оказалась сильнее победительницы Открытого чемпионата США — 2019 канадской теннисистки Бьянки Андрееску. Украинка взяла первый сет 7:5, а во втором при счёте 4:0 в пользу Цуренко Андрееску отказалась от продолжения поединка.

Чжу Линь в своём полуфинальном поединке не оставила шансов соотечественнице Синьюй Ван (6:2, 6:4).

Цуренко занимает 136-е место в рейтинге WTA. Её соперница по финалу располагается на 54-й строчке.

Финальный матч пройдёт завтра, 5 февраля, и начнётся не ранее 13:30 мск.

Призовой фонд соревнований в Хуахине составляет $ 259 303.