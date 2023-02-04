Каролин Гарсия и Алисия Паркс поборются за титул турнира в Лионе

Стали известны имена финалисток хардового турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция). В матче за титул сойдутся пятая ракетка мира Каролин Гарсия и американская теннисистка Алисия Паркс.

В полуфинальном матче Гарсия оказалась сильнее колумбийской теннисистки Марии-Камилы Осорио-Серрано (6:2, 6:2). Паркс в своём полуфинале обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую со счётом 6:3, 7:6(7:4).

Отметим, что для Гарсии турнир в Лионе является домашним. Теннисистка проживает именно в этом городе. В четырёх матчах на пути к финалу она отдала соперницам всего один сет.

Финальный матч состоится завтра, 5 февраля, и начнётся не ранее 17:30 мск.

Призовой фонд соревнований в Лионе составляет € 225 480.