Роман Сафиуллин вышел в финал «челленджера» в Германии

100-й номер мирового теннисного рейтинга россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал турнира АТР категории «челленджер» в Кобленце (Германия).
В завершившемся сегодня матче 1/2 финала российский теннисист одержал волевую победу над бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном — 5:7, 6:3, 6:0. Встреча проходила в помещении на хардовом покрытии.
По ходу игры Сафиуллин выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. На счету бельгийского теннисиста три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В финальной игре турнира Роман Сафиуллин будет соперничать с канадцем Вашеком Поспишилом, в своём полуфинальном матче без проблем обыгравшим чеха Зденека Коларжа со счётом 2:0. Матч состоится завтра, 5 февраля.
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