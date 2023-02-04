Касаткина возглавила сетку Абу-Даби, а Кудерметова может сыграть с Мертенс во втором круге

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. В турнире примут участие три представительницы России: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.

Возглавила сетку турнира Касаткина, которая стартует со второго круга. Также с этой стадии начнёт турнир и Вероника Кудерметова, которая сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Мартина Тревизан (Италия). Примечательно, что именно в дуэте с Мертенс Кудерметова выиграла в 2022 году Итоговый турнир WTA.

Ещё одна россиянка, Людмила Самсонова, начнёт выступления матчем с испанкой Паулой Бадосой в первом круге.

Также в турнире примут участие такие теннисистки, как Белинда Бенчич, Анетт Контавейт, Гарбинье Мугуруса, Елена Остапенко и другие.