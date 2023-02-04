Цуренко прокомментировала травму Андрееску в полуфинале турнира в Хуахине
Поделиться
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала травму своей соперницы по полуфиналу турнира в Хуахине (Таиланд) канадки Бьянки Андрееску, из-за которой последняя не смогла продолжить матч во втором сете.
«Я прекрасно понимаю то, что чувствует Бьянка. Я сама прошла через много травм, так что мне её очень жаль. И после матча я сказала ей, что считаю её потрясающей теннисисткой.
Андрееску проводит каждый розыгрыш осознанно, у неё есть чёткий план. Мне было трудно справляться с этим, и я просто говорила себе бороться. Думаю, это сегодня было самым главным», — приводит слова Цуренко WTA.
В финале соревнований в Хуахине Цуренко сразится с китайской теннисисткой Чжу Линь.
Призовой фонд турнира составляет $ 259 303.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
23:41
-
23:13
-
22:40
-
21:51
-
21:12
-
20:56
-
17:45
-
17:39
-
17:12
-
16:32
-
15:24
-
14:01
-
13:09
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
11:39
-
11:29
-
10:13
-
09:37
-
09:22
-
09:10
-
06:10
-
03:42
-
01:00
-
00:46
-
00:31
- 3 февраля 2023
-
23:40
-
20:00
-
18:29
-
18:03
-
16:19
-
16:16
-
13:50
-
13:06
Партнерский контент