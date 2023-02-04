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Цуренко прокомментировала травму Андрееску в полуфинале турнира в Хуахине

Цуренко прокомментировала травму Андрееску в полуфинале турнира в Хуахине
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Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала травму своей соперницы по полуфиналу турнира в Хуахине (Таиланд) канадки Бьянки Андрееску, из-за которой последняя не смогла продолжить матч во втором сете.

«Я прекрасно понимаю то, что чувствует Бьянка. Я сама прошла через много травм, так что мне её очень жаль. И после матча я сказала ей, что считаю её потрясающей теннисисткой.

Андрееску проводит каждый розыгрыш осознанно, у неё есть чёткий план. Мне было трудно справляться с этим, и я просто говорила себе бороться. Думаю, это сегодня было самым главным», — приводит слова Цуренко WTA.

В финале соревнований в Хуахине Цуренко сразится с китайской теннисисткой Чжу Линь.

Призовой фонд турнира составляет $ 259 303.

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