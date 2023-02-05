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В. Уильямс рассказала, о чём больше всего сожалеет после пропуска Australian Open

В. Уильямс рассказала, о чём больше всего сожалеет после пропуска Australian Open
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Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 42-летняя Винус Уильямс призналась, что, пропустив Australian Open — 2023, больше всего сожалеет о том, что не смогла сыграть в Мельбурне в эффектном наряде, который она подготовила специально для турнира.

Один из фанатов теннисистки поинтересовался в социальных сетях, что является для неё главным разочарованием в том, что ей пришлось пропустить австралийский мэйджор.

«Не смогла надеть свой наряд», — ответила Уильямс, добавив грустный эмодзи.

Напомним, Винус получила травму лодыжки и колена во время турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Из-за этого повреждения спортсменке пришлось сдать уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

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