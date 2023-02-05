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Азаренко с сыном посетили Матч звёзд НХЛ

Азаренко с сыном посетили Матч звёзд НХЛ
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новые фотографии в социальных сетях, на которых показала, как вместе с шестилетним сыном Лео посетила Матч звёзд НХЛ в Санрайзе (Флорида).

«Мы любим спорт. Выходные на Матче звёзд с Лео. Спасибо НХЛ за массу веселья», — написала Азаренко.

Фото: Личный архив Виктории Азаренко

Фото: Личный архив Виктории Азаренко

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Виктория Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open.

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