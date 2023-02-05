Азаренко с сыном посетили Матч звёзд НХЛ

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новые фотографии в социальных сетях, на которых показала, как вместе с шестилетним сыном Лео посетила Матч звёзд НХЛ в Санрайзе (Флорида).
«Мы любим спорт. Выходные на Матче звёзд с Лео. Спасибо НХЛ за массу веселья», — написала Азаренко.
Фото: Личный архив Виктории Азаренко
Фото: Личный архив Виктории Азаренко
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Виктория Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open.
- 5 февраля 2023
-
01:30
-
01:00
-
00:43
-
00:22
- 4 февраля 2023
-
23:41
-
23:13
-
22:40
-
21:51
-
21:12
-
20:56
-
17:45
-
17:39
-
17:12
-
16:32
-
15:24
-
14:01
-
13:09
-
12:45
-
12:32
-
12:14
-
11:39
-
11:29
-
10:13
-
09:37
-
09:22
-
09:10
-
06:10
-
03:42
-
01:00
-
00:46
-
00:31
- 3 февраля 2023
-
23:40
-
20:00
-
18:29
-
18:03