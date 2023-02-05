Серена Уильямс поделилась новым фото в ярком наряде
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс поделилась новой записью в социальных сетях. Спортсменка показала фото в новом наряде.
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса. При этом в последних интервью Серена допускает, что ещё может вернуться на корт.
Ранее Серена Уильямс высказывалась о возможном возобновлении карьеры.
Новость по темеСерена Уильямс: пока не готова вернуться, Олимпия хочет брата или сестру, работаю над этим
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