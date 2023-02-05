Доминик Тим: Джоковичу будто 25 лет, мы должны честно признать — Новак лучший

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о победе серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.

«Я не особо удивлён, потому что Джокович всё ещё чувствует себя молодым. Физически, умственно и по тому, как он двигается на корте, ему как будто 25 лет. Мы должны честно признать — Новак лучший, поэтому его победа не была неожиданностью для теннисного мира», — цитирует Тима пресс-служба Кубка Дэвиса.

Напомним, в недавнем финале Australian Open — 2023 Джокович одержал победу над Стефаносом Циципасом со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Серб завоевал свой 22-й трофей турниров «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем. Также Новак Джокович вернул себе первую строчку рейтинга, сместив с неё испанца Карлоса Алькараса.