Вавринка отреагировал на победу своей сборной над Германией со Зверевым на Кубке Дэвиса

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями от победы над сборной Германии в Кубке Дэвиса (3:2).

«Я счастлив, что принёс команде очко, а последнее очко самое важное. Хюслер отлично сыграл против Зверева. Он оставил нас в игре после поражения в парном матче.



У нас отличная команда. Она создавалась в течение последних нескольких лет. Я с удовольствием вернулся, когда в этом появилась необходимость. Я самый старший в команде, но мы провели отличную неделю. Мы действительно помогали друг другу, было очень здорово», — цитирует Вавринку пресс-служба Кубка Дэвиса.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады. В прошлогоднем финале Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и другие уверенно переиграли команду Австралии.