Вавринка отреагировал на победу своей сборной над Германией со Зверевым на Кубке Дэвиса
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился эмоциями от победы над сборной Германии в Кубке Дэвиса (3:2).
«Я счастлив, что принёс команде очко, а последнее очко самое важное. Хюслер отлично сыграл против Зверева. Он оставил нас в игре после поражения в парном матче.
У нас отличная команда. Она создавалась в течение последних нескольких лет. Я с удовольствием вернулся, когда в этом появилась необходимость. Я самый старший в команде, но мы провели отличную неделю. Мы действительно помогали друг другу, было очень здорово», — цитирует Вавринку пресс-служба Кубка Дэвиса.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Канады. В прошлогоднем финале Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и другие уверенно переиграли команду Австралии.
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