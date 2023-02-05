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Коннорс сравнил Джоковича с Мохаммедом Али и Уэйном Гретцки

Коннорс сравнил Джоковича с Мохаммедом Али и Уэйном Гретцки
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Джимми Коннорс высказался о 22-кратном победителе мэйджоров сербе Новаке Джоковиче.

«Я хочу сказать, что этот парень чертовски великий теннисист. Он не боится поражений. Он не боится рисковать. Каждый великий игрок борется до предела. Это то, что движет такими парнями, как Уэйн Гретцки и Мохаммед Али. То, что движет и Джоковичем. Они могут продолжать отдавать все свои силы для победы.

Джокович не боится идти против всех этих молодых ребят, у которых были неплохие турниры. Но он этого не боится. Новак не опасается их, работает над своим планом на игру, не боится что-то изменить в нём. Если что-то идёт не так, Джокович быстро находит решение, и мне это очень нравится», — сказал Коннорс в своём подкасте.

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