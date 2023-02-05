ATP опубликовала сетку турнира в Кордове, где сыграют Шварцман, Рамос-Виньолас и Серундоло

Стала известна сетка турнира категории ATP-250 в Кордове (Аргентина), который пройдёт с 6 по 12 февраля.

Первый номер посева достался аргентинцу Диего Шварцману, который занимает 28-е место в мировом рейтинге. Вторым сеяным стал ещё один аргентинский теннисист – Франсиско Серундоло, третий номер получил испанец Альберт Рамос-Виньолас, который является действующим победителем турнира, четвёртый номер — ещё один аргентинец, Себастьян Баэс. Все эти игроки начнут турнир со второго круга.

Пятый номер посева Педро Качин (Аргентина) в первом круге встретится с победителем квалификации, ещё один аргентинец, Федерико Кория, получивший шестой номер посева, сыграет с бразильцем Тьяго Монтейро.

Полная сетка турнира в Далласе доступна на «Чемпионате».