Циципас: Кирьос разрушил наши отношения. На Уимблдоне Ник играл клоуна

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о взаимоотношениях с австралийцем Ником Кирьосом.

«Кирьос сам разрушил наши отношения. Я ничего не делал. На Уимблдоне 2022 года я только пытался соревноваться, в то время как Ник играл клоуна. Его настроение зависит от того, каким он просыпается каждый день», — приводит слова Циципаса журналист Луиджи Гатто.

Напомним, Кирьос одолел Циципаса на Уимблдоне-2022 в четырёх сетах со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, 7:6 (9:7). Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны, а Кирьос призвал дисквалифицировать своего соперника. После этого спортсмены неоднократно высказывались о том, что не очень любят общаться друг с другом. Затем в декабре Кирьос и Циципас сыграли матч в паре на выставочном турнире.