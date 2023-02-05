Звонарёва, Захарова и Бетова (Гаспарян) проиграли в квалификации турнира в Абу-Даби

В Абу-Даби стартовала квалификация турнира категории WTA-500. Пробиться в основную сетку турнира через квалификацию пытались три россиянки — Вера Звонарёва, Анастасия Захарова и Маргарита Бетова (Гаспарян), впервые сыгравшая после рождения сына. Никому из них не удалось пройти в следующий раунд.

Вера Звонарёва (431-е место в рейтинге WTA) уступила американке Шелби Роджерс (45-е место) со счётом 2:6, 3:6.

Анастасия Захарова (186-е место) проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой — 2:6, 5:7.

Маргарита Бетова (Гаспарян) уступила представительнице Канады Ребекке Марино со счётом 5:7, 3:6.

Турнир WTA-500 в Абу-Даби пройдёт с 6 по 12 февраля. Общий призовой фонд соревнований составит $ 780 637.