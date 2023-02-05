Павлюченкова одержала первую победу за 12 месяцев. Ей дали уайлд-кард в Линце
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал квалификации турнира в Линце (Австрия). Ей удалось одержать первую победу в одиночном разряде с 20 января 2022 года. На данный момент россиянка занимает 846-е место в рейтинге. Павлюченкова получила уайлд-кард на этот турнир.
Павлюченкова уверенно переиграла представительницу Словакии Викторию Кужмову. Анастасия одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Павлюченкова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы шесть эйсов, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В финале квалификации Павлюченкова встретится с победительницей пары Виктория Томова (Болгария)/Барбара Хаас (Австрия).
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