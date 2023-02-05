Сафиуллин обыграл Поспишила в финале «челленджера» в Кобленце

25-летний российский теннисист Роман Сафиуллин стал победителем турнира АТР серии «челленджер» в Кобленце (Германия).

В финальном матче россиянин сломил сопротивление канадского теннисиста Вашека Поспишила (6:2, 7:5).

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Сафиуллин сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Его соперник четыре раза подал навылет, сделал три двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из семи.

На данный момент Сафиуллин занимает 100-е место в рейтинге ATP. Это его четвёртый титул «челленджеров» в карьере.

32-летний Вашек Поспишил занимает на сегодняшний день 113-е место в мировом рейтинге. Он является обладателем Кубка Дэвиса 2022 года в составе сборной Канады.