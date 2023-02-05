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Алисия Паркс стала победительницей турнира WTA-250 в Лионе

Алисия Паркс стала победительницей турнира WTA-250 в Лионе
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79-я ракетка мира, американская теннисистка Алисия Паркс обыграла победительницу Итогового турнира WTA 2022 года француженку Каролин Гарсию (7:6(9:7), 7:5) в финале хардового турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция).

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут.

Американка сделала 15 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Гарсия четыре раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что турнир в Лионе стал домашним для Каролин Гарсии. Теннисистка проживает именно в этом городе. На данный момент она занимает пятое место в рейтинге WTA.

Призовой фонд соревнований в Лионе составляет € 225 480.

Лион. Финал
05 февраля 2023, воскресенье. 17:40 МСК
Каролин Гарсия
5
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		5  
7 9 		7  
         
Алисия Паркс
79
США
Алисия Паркс
А. Паркс
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