Алисия Паркс стала победительницей турнира WTA-250 в Лионе

79-я ракетка мира, американская теннисистка Алисия Паркс обыграла победительницу Итогового турнира WTA 2022 года француженку Каролин Гарсию (7:6(9:7), 7:5) в финале хардового турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция).

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут.

Американка сделала 15 эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Гарсия четыре раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и не использовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, что турнир в Лионе стал домашним для Каролин Гарсии. Теннисистка проживает именно в этом городе. На данный момент она занимает пятое место в рейтинге WTA.

Призовой фонд соревнований в Лионе составляет € 225 480.