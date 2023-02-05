Касаткина и Контавейт покатались на картинге перед турниром в Абу-Даби
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Восьмая ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина и эстонская теннисистка Анетт Контавейт покатались на картинге перед стартом хардового турнира категории WTA-500 в Абу-Даби. Фотографии спортсменок были опубликованы на официальном аккаунте WTA в «Твиттере».
Фото: WTA
Фото: WTA
Фото: WTA
Напомним, участие в хардовом турнире категории WTA-500 в Абу-Даби примут сразу три представительницы России. Возглавившая сетку турнира Касаткина стартует со второго круга. Также с этой стадии начнёт турнир и Вероника Кудерметова, которая сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Мартина Тревизан (Италия). Людмила Самсонова начнёт выступления матчем с испанкой Паулой Бадосой в первом круге.
Анетт Контавейт в первом матче турнира сыграет с Чжан Шуай.
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