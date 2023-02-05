Циципас: мечтаю выиграть золото Олимпиады, Кубок Дэвиса, cобрать карьерный «Большой шлем»

Финалист Australian Open — 2023 греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что мечтает выиграть по ходу своей профессиональной карьеры.

«У меня много мечт. Одна из них – стать олимпийским чемпионом. А ещё выиграть Кубок Дэвиса с Грецией, cобрать карьерный «Большой шлем» и подняться на первую строчку мирового рейтинга. Думаю, я на правильном пути. У меня есть возможности для дальнейшего роста. Хочу сделать свой бэкхенд более агрессивным. Впереди много работы. Если взглянуть на мою игру трёх-, четырёхлетней давности, то можно заметить, что многое изменилось. Я стал более хладнокровным и цельным игроком, чем был», – приводит слова Циципаса Sport24.gr.

После выхода в финал Australian Open — 2023 Циципас стал третьей ракеткой мира.