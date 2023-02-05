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Стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира в Линце. В ней три россиянки

Стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира в Линце. В ней три россиянки
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Состоялась жеребьёвка основной сетки хардового турнира WTA-250 в Линце (Австрия). На данный момент в ней фигурируют три россиянки — Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова.

Соперницы Блинковой и Александровой в первом круге станут известны по результатам финалов квалификации. Потапова же начнёт турнир противостоянием с итальянкой Лючией Бронцетти.

Отметим, что российское представительство основного раунда турнира в Линце может расшириться. В финале квалификации завтра сыграют Варвара Грачёва, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.

Также в турнире примут участие такие теннисистки, как Мария Саккари, Камила Джорджи, Софья Кенин и другие.

Основная сетка турнира WTA-250 в Линце

Матчи основного раунда пройдут с 6 по 12 февраля.

Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.

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