Стали известны результаты жеребьёвки основной сетки турнира в Линце. В ней три россиянки

Состоялась жеребьёвка основной сетки хардового турнира WTA-250 в Линце (Австрия). На данный момент в ней фигурируют три россиянки — Анна Блинкова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова.
Соперницы Блинковой и Александровой в первом круге станут известны по результатам финалов квалификации. Потапова же начнёт турнир противостоянием с итальянкой Лючией Бронцетти.
Отметим, что российское представительство основного раунда турнира в Линце может расшириться. В финале квалификации завтра сыграют Варвара Грачёва, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова.
Также в турнире примут участие такие теннисистки, как Мария Саккари, Камила Джорджи, Софья Кенин и другие.
Матчи основного раунда пройдут с 6 по 12 февраля.
Призовой фонд соревнований составляет $ 259 303.
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