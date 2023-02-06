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Рейтинг ATP на 6 февраля: Сафиуллин прибавил 18 позиций, Карацев поднялся на три строчки

Рейтинг ATP на 6 февраля: Сафиуллин прибавил 18 позиций, Карацев поднялся на три строчки
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист Новак Джокович продолжает лидировать в списке лучших игроков. Вторым идёт испанец Карлос Алькарас. Россиянин Роман Сафиуллин послепобеды на «челленджере» в Кобленце поднялся на 18 позиций, его соотечественник Аслан Карацев прибавил три строчки.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP на 6 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 7070 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 6730;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 6195;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5765;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4200;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 3815;
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3715;
8 (8). Тейлор Фриц (США) – 3410;
9 (9). Хольгер Руне (Дания) – 3046;
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 2995…
12 (12). Даниил Медведев (Россия) – 2750;
13 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2515…
82 (100). Роман Сафиуллин (Россия) – 641…
95 (98). Аслан Карацев (Россия) – 555…

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