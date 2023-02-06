Рейтинг ATP на 6 февраля: Сафиуллин прибавил 18 позиций, Карацев поднялся на три строчки

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Сербский теннисист Новак Джокович продолжает лидировать в списке лучших игроков. Вторым идёт испанец Карлос Алькарас. Россиянин Роман Сафиуллин послепобеды на «челленджере» в Кобленце поднялся на 18 позиций, его соотечественник Аслан Карацев прибавил три строчки.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP на 6 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 7070 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) – 6730;

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 6195;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) – 5765;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4200;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 3815;

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3715;

8 (8). Тейлор Фриц (США) – 3410;

9 (9). Хольгер Руне (Дания) – 3046;

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 2995…

12 (12). Даниил Медведев (Россия) – 2750;

13 (13). Карен Хачанов (Россия) – 2515…

82 (100). Роман Сафиуллин (Россия) – 641…

95 (98). Аслан Карацев (Россия) – 555…