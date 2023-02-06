Чемпионская гонка ATP: Надаль опустился на 181-е место, Сафиуллин поднялся на 147 позиций

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. После победы на турнирах в Аделаиде и Мельбурне её уверенно вохглавляет серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль не участвовал в играх на прошлой неделе и продолжает падение в рейтинге. Россиянин Роман Сафиуллин после победы на «челленджере» в Кобленце поднялся на 144 строчки.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Чемпионская гонка АТР. 6 февраля



1. (1) Новак Джокович (Сербия) — 2250 очков.

2. (2) Стефанос Циципас (Греция) – 1425.

3. (3) Карен Хачанов (Россия) – 810.

4. (238) Томми Пол (США) – 740.

5. (12) Бен Шелтон (США) – 540.

6. (16) Себастьян Корда (США) – 510.

7. (45) Иржи Легечка (Чехия) – 447.

8. (2) Кэмерон Норри (Великобритания) – 415.

9. (1) Тэйлор Фритц (США) – 395.

10. (996) Андрей Рублёв (Россия) — 360…

29. (38) Даниил Медведев (Россия) — 180…

44. (191) Роман Сафиуллин (Россия) — 142…

64. (425) Александр Шевченко (Россия) — 108…

69. (38) Аслан Карацев (Россия) — 100…

168. (181) Рафаэль Надаль (Испания) – 45.