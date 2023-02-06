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Чемпионская гонка ATP: Надаль опустился на 181-е место, Сафиуллин поднялся на 147 позиций

Чемпионская гонка ATP: Надаль опустился на 181-е место, Сафиуллин поднялся на 147 позиций
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде. После победы на турнирах в Аделаиде и Мельбурне её уверенно вохглавляет серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль не участвовал в играх на прошлой неделе и продолжает падение в рейтинге. Россиянин Роман Сафиуллин после победы на «челленджере» в Кобленце поднялся на 144 строчки.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Чемпионская гонка АТР. 6 февраля

1. (1) Новак Джокович (Сербия) — 2250 очков.
2. (2) Стефанос Циципас (Греция) – 1425.
3. (3) Карен Хачанов (Россия) – 810.
4. (238) Томми Пол (США) – 740.
5. (12) Бен Шелтон (США) – 540.
6. (16) Себастьян Корда (США) – 510.
7. (45) Иржи Легечка (Чехия) – 447.
8. (2) Кэмерон Норри (Великобритания) – 415.
9. (1) Тэйлор Фритц (США) – 395.
10. (996) Андрей Рублёв (Россия) — 360…
29. (38) Даниил Медведев (Россия) — 180…
44. (191) Роман Сафиуллин (Россия) — 142…
64. (425) Александр Шевченко (Россия) — 108…
69. (38) Аслан Карацев (Россия) — 100…
168. (181) Рафаэль Надаль (Испания) – 45.

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