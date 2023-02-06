Ник Кирьос опубликовал фото на костылях

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен поделился фото на костылях, показав, как восстанавливается после операции.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
«Жизнь», — написал австралиец в социальных сетях.
В этом году Кирьос пока что не выступал в туре, пропустив даже Australian Open. Перед стартом турнира стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьосу сделали операцию, сейчас он занимается восстановлением.
Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.
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