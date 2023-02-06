Дядя Надаля рассказал, как Рафаэль справляется с отцовством

Испанский специалист Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, рассказал, как его племянник справляется с новой для себя ролью отца. В октябре 2022 года Рафаэль впервые стал отцом.

«Мои отношения с этим ребёнком такие же, как и с любым другим членом семьи. Он сын моего племянника, и я в восторге, потому что на данный момент он самый младший в семье. Я чувствую радость от того, что в семье появился еще один ребёнок.



Я полагаю, что его отец Рафаэль, который очень любит спорт, сможет находить время, чтобы посвятить его сыну и попытаться привлечь его в какой-нибудь спорт. Хотя, в конце концов, решение о том, займутся дети спортом или нет, принадлежит им, а не родителям или родственникам», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.