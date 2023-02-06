Муратоглу похвалил Медведева за победу на US Open в эпоху «Большой тройки»

Французский тренер Патрик Муратоглу высказался о смене поколений в мужском теннисе, упомянув победу российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США.

«Для молодых теннисистов очень тяжёлое время, ведь выиграть турнир „Большого шлема“ очень сложно, но Даниил Медведев взял титул на US Open, а Стефанос Циципас дважды был в финалах на мэйджорах, и я на 100% уверен, что он победит на ТБШ.

Некоторые говорят, что молодых спортсменов не так любят, как Джоковича, Федерера и Надаля. Я считаю, что им нужно время, чтобы их узнали так же, как и старшее поколение. Чтобы стать великим, нужно время. До этого у игроков может быть много падений", — написал Патрик Муратоглу в социальных сетях.