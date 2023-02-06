Анна Дмитриева: Медведеву бы в топ-10 попасть. О каком возвращении на первую строчку речь?

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева порассуждала о перспективах Даниила Медведева вернуть себе звание первой ракетки мира.
«О каком возвращении сейчас может идти речь? Нужно научиться сейчас играть с лёту — это хотя бы. Даня сейчас в плохой форме. Но теоретически всё возможно. Сейчас у него что-то случилось. Когда он снова заиграет, можно будет что-то обсуждать.
Сейчас мы даже не знаем, в каком он состоянии, что у него происходит. Такая история была у Курье: он выигрывал, даже несколько турниров «Большого шлема» выиграл, но потом внезапно всё закончилось. Он был ещё молод, но закончился азарт и способность биться за каждый мяч.
Теоретически Медведев может вернуться. Ещё нужно, чтобы остальные плохо заиграли. Мы не знаем, как будут себя вести молодые ребята: Алькарас, Руне, Синнер. Циципас сейчас в хорошей форме. Сейчас это даже не тема для обсуждения. Ему бы в десятку сейчас попасть», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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