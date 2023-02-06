«Все решили два-три очка». Гарсия — о поражении в финале турнира в Лионе

Пятая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала поражение в финале домашнего турнира категории WTA-250, который проходил в Лионе. Гарсия уступила американке Алисии Паркс со счётом 6:7 (7:9), 5:7.

«Это была очень жаркая игра, и на самом деле всё решили два-три очка в конкретных эпизодах. Она играла очень хорошо, подавала очень хорошо. Я, конечно, могу винить себя за игру на приёме, но тут особо нечего сказать. Я пыталась найти способ справиться с её подачей, но безуспешно.

Я надеялась, что она перестанет подавать так сильно, что часто происходило в предыдущих матчах. Я хотела воспользоваться этой возможностью, но, к сожалению, этого не произошло. Я пыталась менять игру, изменить свою позицию, отступить, двигаться вперед. Она не оставила мне много шансов», — сказала Гарсия в интервью L'Équipe.