Тарпищев рассказал, какого уровня может достичь Сафиуллин
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах российского спортсмена Романа Сафиуллина попасть в топ-50 мирового рейтинга.
«Он не молодой, был очень талантлив, но много времени потерял из-за травмы плеча. К сожалению, с возрастом возможности ограничиваются, но теоретически он может играть на уровне топ-50. Реально может играть хорошо, достигать результатов, если будет стабильность. Будем на это надеяться. Он старается, но, к сожалению, много времени потерял из-за травмы», — цитирует Тарпищева ТАСС.
На данный момент Сафиуллин занимает 82-е место в рейтинге ATP. Ранее 25-летний россиянин стал победителем турнира АТР серии «челленджер» в Кобленце (Германия). Это его четвёртый титул «челленджеров» в карьере.
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