Циципас: беру пример с Джоковича. Прямо сейчас он для меня образец для подражания

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как относится к 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу.

«Тренировки, тренировки, тренировки! Слишком много тренировок. В механике я изменил некоторые мелочи, которые помогают мне лучше находить углы корта, в основном при подаче. Я значительно улучшил её, и всё изменилось. Это небольшие технические изменения, которые я внес в предсезонку, и я посвятил себя им, чтобы достичь совершенства, если это возможно. Хотя не думаю, что совершенство в принципе существует.

Я беру пример с Джоковича, который в последние несколько лет достиг высочайшего уровня, который может предложить теннис, и каждый год Новак показывает, что он лучше, чем годом ранее. Это вдохновляет меня, и прямо сейчас Джокович является для меня образцом для подражания», — цитирует Циципаса SDNA.