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Определилась соперница Вероники Кудерметовой по второму кругу турнира в Абу-Даби

Определилась соперница Вероники Кудерметовой по второму кругу турнира в Абу-Даби
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Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (32-я ракетка мира) переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан (25-й номер мирового рейтинга) на старте турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Мертенс оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:0, 6:2. Бельгийка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету итальянки один эйс, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Элисе Мертенс встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая на правах четвёртой сеяной прошла во второй раунд без борьбы.

Абу-Даби. 1-й круг
06 февраля 2023, понедельник. 14:10 МСК
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Мартина Тревизан
25
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
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