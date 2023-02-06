Определилась соперница Вероники Кудерметовой по второму кругу турнира в Абу-Даби

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (32-я ракетка мира) переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан (25-й номер мирового рейтинга) на старте турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте стадиона «Зайед Спортс Сити» на хардовом покрытии.

Мертенс оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:0, 6:2. Бельгийка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету итальянки один эйс, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Элисе Мертенс встретится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая на правах четвёртой сеяной прошла во второй раунд без борьбы.