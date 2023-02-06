Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга АТР

Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга АТР
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга ATP.

«Не думаю, что Медведеву будет возможно вернуть первую строчку, если Джокович продолжит показывать такую игру, какую он показывает сейчас. Надо от реальности отталкиваться — вернуться хотя бы в десятку. Сейчас будут турниры в Индиан-Уэллсе и Майами — эти турниры покажут его возможности в дальнейшем.

Сезон только начинается. На Australian Open Медведев проиграл Корде, у которого есть возможности быть в десятке. То есть он проиграл сильному игроку. Задача — не сразу с 12 на первое место прыгнуть. Пусть это будет постепенно и реально», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023