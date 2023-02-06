Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга АТР

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга ATP.



«Не думаю, что Медведеву будет возможно вернуть первую строчку, если Джокович продолжит показывать такую игру, какую он показывает сейчас. Надо от реальности отталкиваться — вернуться хотя бы в десятку. Сейчас будут турниры в Индиан-Уэллсе и Майами — эти турниры покажут его возможности в дальнейшем.



Сезон только начинается. На Australian Open Медведев проиграл Корде, у которого есть возможности быть в десятке. То есть он проиграл сильному игроку. Задача — не сразу с 12 на первое место прыгнуть. Пусть это будет постепенно и реально», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.