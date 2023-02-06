Павлюченкова и Грачёва уступили в финале квалификации турнира в Линце

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Варвара Грачёва не смогли выйти в основную сетку турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).

Павлюченкова уступила представительнице Болгарии Виктории Томовой — 6:3, 4:6, 6:3. Россиянка выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Виктории Томовой ни одного эйса, три ошибки на подаче и восемь реализованных брейк-пойнтов из 19.

Грачёва потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам — 6:2, 3:6, 1:6. Варвара отметилась двумя подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и тремя реализованными брейк-пойнтами из пяти. У её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

На соревнованиях в Линце выступят Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Турнир стартует встречей американки Софьи Кенин и немки Юле Нимайер 6 февраля.