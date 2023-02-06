Павлюченкова и Грачёва уступили в финале квалификации турнира в Линце

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Варвара Грачёва не смогли выйти в основную сетку турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия).
Павлюченкова уступила представительнице Болгарии Виктории Томовой — 6:3, 4:6, 6:3. Россиянка выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Виктории Томовой ни одного эйса, три ошибки на подаче и восемь реализованных брейк-пойнтов из 19.
Грачёва потерпела поражение от немки Анны-Лены Фридзам — 6:2, 3:6, 1:6. Варвара отметилась двумя подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и тремя реализованными брейк-пойнтами из пяти. У её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
На соревнованиях в Линце выступят Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Турнир стартует встречей американки Софьи Кенин и немки Юле Нимайер 6 февраля.
- 6 февраля 2023
-
16:43
-
16:23
-
16:12
-
15:45
-
15:30
-
14:02
-
13:26
-
11:30
-
10:59
-
10:55
-
10:35
-
10:22
-
10:18
-
10:04
-
09:31
-
09:19
-
09:10
- 5 февраля 2023
-
23:19
-
22:25
-
21:45
-
20:38
-
19:49
-
18:34
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:44
-
14:03
-
12:49
-
12:01
-
11:39
-
11:03
-
10:55
-
10:45