«Когда почувствовали толчки, все проснулись». Украинская теннисистка — о землетрясении

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, находящаяся сейчас в Анталии, где принимает участие в турнире ITF, рассказала о землетрясении.

«У нас в гостинице мы почувствовали толчки. В этой гостинице также много футболистов и тренеров киевского «Динамо». Все проснулись, немного испугались, но у нас пока всё хорошо, у нас никто не пострадал, но все матчи отменены», — приводит слова спортсменки «Большой теннис Украины».

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие из толчков имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.