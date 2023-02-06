Пэр — о своих изменениях: я не был готов играть в теннис, больше был готов к вечеринкам

Французский теннисист Бенуа Пэр рассказал, как он изменился за три года, отметив, что раньше он был готов играть в теннис.
«Сегодня для меня всё было хорошо по сравнению с тем, что я делал в течение трёх лет, что является катастрофой, так что победа в матче — это уже здорово. Я знал, что финишировать будет сложно, причём в начале матча. Но самое главное – суметь выбраться из этого.
Как я изменился за три года? Всё очень просто, был коронавирус, много алкоголя, подготовка не к тому, что хотел бы и должен делать. Я стараюсь вернуться, поэтому хорошо восстанавливаюсь ментально и физически.
Сложно, когда я оказываюсь на челленджерах, я к этому не очень привык, и, когда я проигрываю в 1-м туре, это ещё больше подрывает меня. Что изменилось с 2019 года, так это то, что я не был готов играть в теннис, я был больше готов к вечеринкам, а сейчас я пытаюсь найти подобающий уровень», — приводит слова Пэра Мidilibre.
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