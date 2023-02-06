Виктория Азаренко выложила фото Андрея Рублёва, которые сделала во время его тренировки

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко выложила новые фотографии в социальных сетях. Она опубликовала фото российского теннисиста Андрея Рублёва, которые сделала во время его тренировки.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРИИ АЗАРЕНКО

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРИИ АЗАРЕНКО

Ранее теннисистка заявляла, что фотография – это её хобби. Во время прошедшего Australian Open Виктория анонсировала, что фотографировала Рублёва.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.



33-летняя Виктория Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open.