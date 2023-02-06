Виктория Азаренко выложила фото Андрея Рублёва, которые сделала во время его тренировки

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко выложила новые фотографии в социальных сетях. Она опубликовала фото российского теннисиста Андрея Рублёва, которые сделала во время его тренировки.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРИИ АЗАРЕНКО
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ВИКТОРИИ АЗАРЕНКО
Ранее теннисистка заявляла, что фотография – это её хобби. Во время прошедшего Australian Open Виктория анонсировала, что фотографировала Рублёва.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
33-летняя Виктория Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open.
- 6 февраля 2023
-
20:12
-
19:40
-
19:07
-
18:07
-
17:34
-
16:43
-
16:23
-
16:12
-
15:45
-
15:30
-
14:02
-
13:26
-
11:30
-
10:59
-
10:55
-
10:35
-
10:22
-
10:18
-
10:04
-
09:31
-
09:19
-
09:10
- 5 февраля 2023
-
23:19
-
22:25
-
21:45
-
20:38
-
19:49
-
18:34
-
16:11
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:44
-
14:03
-
12:49