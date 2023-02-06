Ольховский предположил, в каком случае Медведев снова станет первой ракеткой мира

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский предположил, в каком случае Даниил Медведев снова станет первой ракеткой мира.

«Пока нет смысла загадывать. Давайте посмотрим, какую игру он будет показывать. Если Даня будет показывать такую игру, которую показывал ещё до того, как стал номером один, то у него есть шанс вернуться на первую строчку.



Мне кажется, в последнее время либо соперники стали прогнозировать игру Даниила, либо он сам стал больше играть в том стиле, которого от него ожидают. Он перестал выдавать какие-то сюрпризы для соперника.



Раньше мне очень нравилось, когда он подавал косую уходящую, которую в последнее время не видно. На приёме выходил вперёд и назад, менял дистанцию. Такие моменты важны, чтобы соперник не знал, что ты будешь делать в следующий момент. Это было очень сильное оружие Дани.



Не думаю, что здесь дело в строчке. Если будет игра, то будет строчка. Не будет игры — не будет строчки. Всё вполне по силам», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.