Давидович-Фокина: хотел набить ещё тату, но было лень идти к мастеру

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (32-я ракетка мира) сообщил о желании набить татуировку с олимпийскими кольцами, а также рассказал о своём хобби. Всего на теле 23-летнего спортсмена шесть татуировок.



«Новых татуировок пока не делал. Хотел сделать ещё одну, но мне было лень идти к мастеру. Думаю сделать её в ближайшие два года. Я хотел набить олимпийские кольца в память об Олимпиаде в Токио, но был ленив. У меня много татуировок на очереди.



Что касается хобби, я люблю готовить. Каждый раз, когда я дома, я готовлю. Это очищает и освобождает мысли после тренировок. У меня есть шесть-семь кулинарных книг, иногда черпаю идеи из видео в соцсетях. Моя девушка — итальянка, и благодаря ей я многое узнал о кулинарии за последнее время», — приводит слова Давидович-Фокины Marca.