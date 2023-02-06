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Давидович-Фокина: хотел набить ещё тату, но было лень идти к мастеру

Давидович-Фокина: хотел набить ещё тату, но было лень идти к мастеру
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина (32-я ракетка мира) сообщил о желании набить татуировку с олимпийскими кольцами, а также рассказал о своём хобби. Всего на теле 23-летнего спортсмена шесть татуировок.

«Новых татуировок пока не делал. Хотел сделать ещё одну, но мне было лень идти к мастеру. Думаю сделать её в ближайшие два года. Я хотел набить олимпийские кольца в память об Олимпиаде в Токио, но был ленив. У меня много татуировок на очереди.

Что касается хобби, я люблю готовить. Каждый раз, когда я дома, я готовлю. Это очищает и освобождает мысли после тренировок. У меня есть шесть-семь кулинарных книг, иногда черпаю идеи из видео в соцсетях. Моя девушка — итальянка, и благодаря ей я многое узнал о кулинарии за последнее время», — приводит слова Давидович-Фокины Marca.

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