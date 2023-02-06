Борна Чорич уверен, что Доминик Тим скоро вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Хорватский теннисист Борна Чорич (23-я ракетка мира) уверен, что австриец Доминик Тим скоро вернётся в топ-10 мирового рейтинга.

«Всегда привилегия делить корт с великим чемпионом нашего вида спорта Домиником Тимом. Я уверен, что Доми скоро вернётся в топ-10», — написал Чорич в своих социальных сетях.

Напомним, Доминик Тим девять месяцев отсутствовал в туре, вернувшись в тур лишь на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания) в апреле 2022 года. Тим принял решение завершить сезон-2022 раньше, чем планировал, успев вернуться в топ-100 мирового рейтинга. Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира ATP-500 в Вене (Австрия).

В нынешнем сезоне он успел сыграть на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в первом круге россиянину Андрею Рублёву. На данный момент Доминик Тим занимает 96-ю строчку рейтинга.