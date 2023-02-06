Борна Чорич уверен, что Доминик Тим скоро вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Хорватский теннисист Борна Чорич (23-я ракетка мира) уверен, что австриец Доминик Тим скоро вернётся в топ-10 мирового рейтинга.
«Всегда привилегия делить корт с великим чемпионом нашего вида спорта Домиником Тимом. Я уверен, что Доми скоро вернётся в топ-10», — написал Чорич в своих социальных сетях.
Напомним, Доминик Тим девять месяцев отсутствовал в туре, вернувшись в тур лишь на грунтовом турнире серии «челленджер» в Марбелье (Испания) в апреле 2022 года. Тим принял решение завершить сезон-2022 раньше, чем планировал, успев вернуться в топ-100 мирового рейтинга. Соответствующее заявление он сделал после матча второго круга турнира ATP-500 в Вене (Австрия).
В нынешнем сезоне он успел сыграть на Открытом чемпионате Австралии, проиграв в первом круге россиянину Андрею Рублёву. На данный момент Доминик Тим занимает 96-ю строчку рейтинга.
- 7 февраля 2023
-
00:28
-
00:27
- 6 февраля 2023
-
23:13
-
23:11
-
22:18
-
22:00
-
21:14
-
20:50
-
20:12
-
19:40
-
19:07
-
18:07
-
17:34
-
16:43
-
16:23
-
16:12
-
15:45
-
15:30
-
14:02
-
13:26
-
11:30
-
10:59
-
10:55
-
10:35
-
10:22
-
10:18
-
10:04
-
09:31
-
09:19
-
09:10
- 5 февраля 2023
-
23:19
-
22:25
-
21:45
-
20:38
-
19:49