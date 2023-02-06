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«Я тоже». Вавринка — фанату, написавшему, что не понимает, как швейцарец выиграл три ТБШ

«Я тоже». Вавринка — фанату, написавшему, что не понимает, как швейцарец выиграл три ТБШ
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Швейцарский теннисист и бывшая третья ракетка мира в одиночном рейтинге Стэн Вавринка отреагировал на высказывание болельщика.

«Я до сих пор не могу понять, как Стэн Вавринка смог выиграть три «Больших шлема»!» — написал в социальных сетях пользователь под ником Вацал Вора.

«Я тоже», – ответил Вавринка и сопроводил свой пост подмигивающим эмодзи.

Позже болельщик добавил, что его высказывание не стоит истолковывать в негативном ключе, а также признался, что обожает швейцарского спортсмена.

Напомним, Вавринка является победителем трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2014, Открытый чемпионат Франции – 2015, Открытый чемпионат США – 2016), а также олимпийским чемпионом в мужском парном разрядке (2008) и обладателем Кубка Дэвиса в составе национальной команды Швейцарии (2014).

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