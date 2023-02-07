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18-летний французский теннисист Артюр Фил одержал первую победу на уровне ATP

18-летний французский теннисист Артюр Фил одержал первую победу на уровне ATP
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Французский теннисист Артюр Фил одержал победу в матче первого круга турнира в Монпелье (Франция) с 45-й ракеткой мира, соотечественником Ришаром Гаске — 7:5, 7:5.

Фил выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник, 36-летний Гаске, дважды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из девяти. Продолжительность этого матча составила 1 час 52 минуты.

Эта победа стала первой для 18-летнего французского теннисиста на уровне ATP.

В следующем раунде турнира Фил встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом (24-я ракетка мира). Матч состоится завтра, 8 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. Турнир ATP-250 в Монпелье завершится 12 февраля. Напомним, лидером рейтинга ATP среди мужчин является сербский спортсмен Новак Джокович.

Монпелье. 1-й круг
06 февраля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Артюр Фил
163
Франция
Артюр Фил
А. Фил
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Ришар Гаске
45
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
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